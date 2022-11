Salario minimo: ok Camera mozione maggioranza, tutela diritti con contrattazione

Governo attivi percorsi interlocutori con le parti sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - L'Aula della Camera ha approvato con 163 voti favorevoli e 121 contrari (19 gli astenuti) la mozione del centrodestra sul salario minimo. Il documento, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole, impegna l'Esecutivo "a raggiungere l'obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori non con l'introduzione del salario minimo, ma attraverso le seguenti iniziative: attivare percorsi interlocutori tra le parti non coinvolte nella contrattazione collettiva, con l'obiettivo di monitorare e comprendere, attraverso l'analisi puntuale dei dati, motivi e cause della non applicazione".

Nella mozione si sollecita inoltre il Governo a "estendere l'efficacia dei contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentativi, avvalendosi dei dati emersi attraverso le indagini conoscitive preventivamente svolte a livello nazionale, alle categorie di lavoratori non comprese nella contrattazione nazionale" e ad "avviare un percorso di analisi rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, che, soprattutto in certi ambiti, coinvolge un gran numero di lavoratori, alla luce della frequente aggiudicazione di gare che recano in loro seno il concetto della 'migliore offerta economica".

Viene quindi auspicato il ricorso il contrasto ai cosiddetti contratti pirata "in favore dell'applicazione piu' ampia dei contratti collettivi, con particolare riguardo alla contrattazione di secondo livello ed ai cosiddetti contratti di prossimita'". Si chiede, infine, di avviare il confronto "sulla riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale" e di "implementare una serie di politiche attive volte a garantire una piu' veloce collocazione dei giovani nel mondo del lavoro (ad esempio, alternanza scuola lavoro)".

