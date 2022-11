Salario minimo: Durigon, tavoli per evitare effetti spiazzanti su contrattazione

'Due anni di tempo per recepimento direttiva Ue' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Il Governo procedera' al recepimento della direttiva Ue sul salario minimo dopo una fase di confronto con le parti sociali. Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, replicando nell'Aula della Camera al termine della discussione generale sulle relative mozioni. "Considerando che il tempo di recepimento della direttiva scade tra due anni, 15 novembre 2024, in fase di recepimento - ha chiarito - verranno attivati tavoli con tutte le parti sociali che garantiscano il piu' efficace raggiungimento degli obiettivi individuati a livello comunitario. Cio' consentira' di evitare inopportuni effetti di spiazzamento del nostro sistema delle relazioni industriali incentrato sulla contrattazione collettiva che potrebbe essere negativamente influenzato dalla fissazione di parametri quantitativi di fonte legale non derivante da adeguate procedure negoziali".

Anche il documento depositato dalla maggioranza prevede, peraltro, una fase interlocutoria con le parti non coinvolte nella contrattazione collettiva, "per monitorare e comprendere attraverso l'analisi puntuali dei dati, motivi e cause della non applicazione".

