Salari: Meloni, sono bassi ed e' vero ma ora cominciano a risalire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "I salari sono troppo bassi ed e' vero, solo che sono bassi da qualche decennio soprattutto grazie alla sinistra e invece ora cominciano a risalire". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju. "E non lo dico io, guardate - ha detto Meloni - lo dico con le parole della vicepresidente della Commissione europea, Roxana Minzatu, che e' una socialista, e che ha dichiarato "i salari reali dell'Italia stanno mostrando una ripresa dopo anni di declino e i dati sono davvero incoraggianti". Possiamo fare di piu'? Certo. Abbiamo fatto meglio della sinistra? Sicuramente".

