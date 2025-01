Salari: +3,8% in media in Italia nel 2024 (studio Mercer)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - In Italia i salari medi sono cresciuti del 3,8% nel 2024 e sono in aumento flexible benefit e formazione nel pacchetto retributivo. E' quanto emerge dai risultati italiani dello studio Mercer Italia (business di Marsh McLennan) Total Remuneration Survey 2024, l'analisi sui i trend retributivi che prende in considerazione 2.700 ruoli in quasi 700 aziende italiane. In Italia infatti le aziende hanno destinato quest'anno un budget totale per la revisione dei salari di poco inferiore al 4% previsto per il 2023, con una percentuale di lavoratori che hanno beneficiato di aumenti legati alle performance (aumenti di merito) stabile intorno al 50%. Si prevede pero' un leggero rallentamento nel 2025 (3,5%), mentre aumenta il numero di aziende che introduce sistemi di long term incentive per i ruoli chiave. Cresce in dettaglio del 17% rispetto al 2023 la diffusione dei sistemi di flexible benefit nella retribuzione dei lavoratori e quasi un'azienda su due offre programmi di formazione e sviluppo.

Marco Morelli, Amministratore Delegato di Mercer Italia: 'Se da un lato la perdita di potere d'acquisto degli stipendi degli ultimi anni sta rendendo le politiche meritocratiche meno selettive, ampliando la platea dei destinatari di incrementi retributivi, dall'altro la dinamicita' del mercato del lavoro e le difficolta' nell'attrarre e trattenere le persone induce le aziende ad un ripensamento delle policy di Reward. L'ottica e' di una maggiore personalizzazione e flessibilita', con una particolare attenzione anche al tema dell'equita', in vista anche della Direttiva Europea su Pay equity e Transparency'.

