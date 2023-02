Safilo: sindacati, sciopero l'8 febbraio negli stabilimenti italiani

Prevista manifestazione a Longarone (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 1 feb - Il coordinato delle Rsu dei tre stabilimenti italiani di Safilo (escluso il piccolo sito di Bergamo) ha proclamato per mercoledi' prossimo 8 febbraio una giornata di sciopero (8 ore) negli stabilimenti di Padova, Santa Maria di Sala (Ve) e Longarone (Bl) e indetto una grande manifestazione per la difesa del sito produttivo bellunese.

"Abbiamo condiviso una serie di iniziative a tutela non solo del sito di Longarone, non ritenuto piu' strategico dell'azienda, ma dell'italianita' stesa della produzione di Safilo nel prossimo futuro - ha detto Michele Corso segretario della Filctem Cgil del Veneto. - Lo sciopero di mercoledi' prossimo sara' solo l'inizio di un percorso a difesa dei lavoratori e del territorio".

I sindacati sono pronti a lavorare su tutti i fronti coinvolgendo anche le istituzioni locali e nazionali.

"Dopo avere richiesto un incontro al ministero delle Imprese e del Made In Italy, domani ci incontreremo anche con il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin - ha spiegato Giampietro Gregnanin segretario della Uiltec Uil del Veneto. - Nel frattempo stiamo preparando per mercoledi' una grande manifestazione a Longarone a difesa di un patrimonio industriale imprescindibile per l'intera area del Bellunese".

