Sace: Piano Mattei, imprese italiane in Costa d'avorio per agribusiness e acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Due giorni all'insegna del Made in Italy in Costa d'Avorio: Sace, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Costa d'Avorio e con Ice-Agenzia, ha accompagnato nella capitale ivoriana Abidjan una delegazione di imprese italiane specializzate in agribusiness e in gestione idrica: un'opportunita' concreta per rafforzare il partenariato tra l'Italia e la Costa d'Avorio, esplorando nuove collaborazioni, investimenti e progetti.

L'evento si colloca nel quadro del Piano Mattei per l'Africa, tra le iniziative per rafforzare la produzione agricola e un utilizzo efficace delle risorse idriche del Paese attraverso la promozione di investimenti nel settore agribusiness, in particolare quelli collegati alle filiere di cereali, riso e mais, ritenute prioritarie dalle autorita' locali per raggiungere la piena sovranita' alimentare.

Dopo il successo dell'edizione 2024, questa nuova iniziativa ha visto come protagoniste imprese di diverse Regioni italiane dalla Sicilia all'Emilia Romagna, dalla Toscana al Veneto.

Gdo

