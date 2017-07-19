Sace: conclusa la missione istituzionale tra Ecuador e Peru' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'La missione tra Ecuador e Peru' ha consentito di rafforzare il dialogo istituzionale e di avviare un percorso operativo di follow-up su progetti concreti', ha dichiarato Guglielmo Picchi.

'Abbiamo deciso di istituire tavoli tecnici con le controparti locali per approfondire le opportunita' di collaborazione e verificare il possibile impiego degli strumenti finanziari e assicurativi di Sace a sostegno degli investimenti e del commercio bilaterale'. Picchi ha inoltre espresso 'un sentito ringraziamento all'Ambasciatore d'Italia in Peru', Massimiliano Mazzanti, e a tutto il suo team per un'organizzazione di eccellente livello e per la calorosa ospitalita''. Guglielmo Picchi e' stato accompagnato nella missione da Jenaro Laris Vasquez di Sace Latam.

La missione si inserisce nel piu' ampio impegno di Sace a supporto dell'export italiano, anche attraverso l'utilizzo delle garanzie sovrane gestite per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzate fino a 74 miliardi di euro per il 2026.

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(RADIOCOR) 18-04-26 15:54:47 (0415) 5 NNNN