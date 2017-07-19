Sace: con Qatar Development Bank accordo di riassicurazione a supporto export

Prima iniziativa 'Sharia-compliant' per Sace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Sace e Qatar Development Bank (QDB), hanno firmato un accordo di riassicurazione a supporto di operazioni di export credit che coinvolgono fornitori italiani e qatarioti nei mercati internazionali. L'intesa consentira' di collaborare su progetti di comune interesse, aprendo nuove opportunita' per le imprese italiane e qatariote in Paesi terzi. La partecipazione di QDB avverra' su base Sharia-compliant, in linea con i principi della finanza islamica: un elemento che rende questa operazione la prima iniziativa di riassicurazione pienamente Sharia-compliant per Sace.

L'accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Qatar e conferma, spiega la nota, l'impegno condiviso di Sace e QDB nel sostenere la crescita delle imprese e favorire lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali attraverso soluzioni dedicate di assicurazione e condivisione del rischio.

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(RADIOCOR) 12-06-26 11:28:57 (0272) 5 NNNN