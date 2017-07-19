Sace: con Qatar Development Bank accordo di riassicurazione a supporto export -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - "Questa intesa contribuira' ad aprire nuove opportunita' per le imprese di entrambi i Paesi, facilitandone l'accesso a progetti internazionali e rafforzandone il ruolo nelle catene globali del valore', ha dichiarato Mario Melillo, chief network officer di Sace. 'Questo accordo testimonia il crescente dinamismo e la solidita' delle relazioni tra Italia e Qatar.

La partnership contribuira' ad aprire nuove opportunita' sui mercati internazionali per entrambi i Paesi e rappresentera' un volano strategico per una crescita trainata dall'export', ha dichiarato Paolo Toschi, Ambasciatore d'Italia presso lo Stato del Qatar.

'Partnership di questa natura assumono un'importanza crescente in un contesto in cui gli esportatori sono chiamati a competere in progetti internazionali di dimensione sempre maggiore. La collaborazione con Sace consente a QDB di rafforzare ulteriormente il supporto alle imprese esportatrici qatarine e di contribuire a un quadro di cooperazione in grado di sostenere le ambizioni di crescita sui mercati globali tanto degli esportatori qatarioti quanto di quelli italiani', ha dichiarato Khalid Abdullah Al-Mana, vice president of enterprise development di Qatar Development Bank e executive director di Qatar Exports.

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(RADIOCOR) 12-06-26 11:30:28 (0273) 5 NNNN