Sace: al via con Assilea operativita' 'Garanzia Italia' per il leasing

Oggi un webinar sugli strumenti online rivolto a operatori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Sace e Assilea, l'Associazione italiana leasing, annunciano l'avvio dell'operativita' anche per il leasing di 'Garanzia Italia', lo strumento previsto dal Dl imprese, (n.23/2020) per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, la continuita' operativa e la ripartenza delle attivita' economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19

Oggi, si legge in una nota, un webinar rivolto agli operatori sugli strumenti: 'Garanzia Italia' potra' essere richiesta per nuovi finanziamenti destinati a sostenere attivita' di investimento in Italia, in particolare per l'utilizzo di beni strumentali all'attivita' d'impresa

Le operazioni di leasing si sono affiancate, insieme a quelle di factoring, a quelle di finanziamento previste dal Dl, tra gli interventi a sostegno della liquidita' delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.

