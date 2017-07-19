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            Sace: accordo con Confimprese per favorire accesso a strumenti a sostegno export

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Confimprese e Sace hanno firmato un accordo con l'obiettivo di favorire l'utilizzo degli strumenti Sace da parte degli associati Confimprese, realizzare iniziative congiunte di promozione, formazione e networking in tema di internazionalizzazione e gestione del rischio di impresa, scambiare informazioni per supportare le imprese del retail e servizi nei mercati esteri. 'L'accordo con Sace rappresenta un passo per rafforzare la competitivita' internazionale delle imprese del retail e dei servizi. In uno scenario economico complesso, l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e il supporto all'export e' decisivo. La collaborazione con Sace va in questa direzione, mettendo a disposizione soluzioni operative e competenze qualificate. E' un segnale chiaro dell'importanza di fare sistema tra istituzioni e imprese per sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale italiano.

            Siamo convinti che questa sinergia potra' generare valore concreto e duraturo per tutto il nostro sistema associativo', ha affermato Mario Resca, presidente Confimprese.

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            (RADIOCOR) 08-05-26 11:55:54 (0302) 5 NNNN

              


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