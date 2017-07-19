Sacbo: Sanga, auspichiamo di lanciare collegamento Bergamo- Reggio Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bergamo, 18 nov - 'Con la Calabria abbiamo un rapporto molto stretto. Abbiamo un volo al giorno per Crotone; 1-2 per Lamezia e speriamo ci sia la possibilita' di avere anche un collegamento per Reggio Calabria'. Lo ha affermato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo (gestore dell'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio), nel corso di una conferenza stampa organizzata da Ryanair. 'Oggi siamo il terzo scalo nazionale e tra il 2020 e il 2025 abbiamo messo a terra 300 milioni di investimenti, tutti a nostro carico', ha aggiunto sottolineando il ruolo importante della compagnia low cost. 'Su dieci presenze in citta', uno e' residente e 9 sono turisti. Questo e' il significato tra il territorio e Ryanair'. Sulla possibilita' del collegamento con Reggio Calabria e' intervenuto Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac. 'Possiamo avviare dei dialoghi ma voglio ricordare che colleghiamo la citta' gia' con Malpensa'.

