Sacbo: realizzera' hotel in Aeroporto Bergamo entro 2026, stanziati 24 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Via libera del cda di Sacbo alla realizzazione del nuovo Centro Servizi Aeroportuali nell'area di proprieta' della societa' in prossimita' del parcheggio intermodale P3 dell'Aeroporto di Bergamo. Lo rende noto un comunicato. L'opera sara' pronta nel 2026 e prevede edifici connessi ai terminal e una struttura alberghiera da 180 camere, di categoria 4 Stelle di un brand internazionale, sviluppata e gestita con uno dei piu' importanti gruppi italiani attivi nel settore dell'ospitalita'. Per la realizzazione della struttura alberghiera, Sacbo ha stanziato oltre 24 milioni di euro, in aggiunta ai 4,3 milioni gia' sostenuti per le opere propedeutiche. Il progetto e' un "importante tassello per l'infrastruttura aeroportuale, che la adegua ai livelli dei grandi scali europei con cui primeggia nel ranking degli standard di qualita' - ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo - La societa' e' gia' in possesso di tutte le autorizzazioni per procedere alla cantierizzazione dei relativi lavori".

