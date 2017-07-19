Sac: prolunga stop attivita' di volo a Catania a causa della cenere dell'Etna
Fino alle 14,30 di oggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Sac, la societa' di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti prevalenti in quota, e' stata disposta la prosecuzione della chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3.
Prosegue pertanto la sospensione delle attivita' di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle ore 14:30 locali di oggi 15 settembre. Sac consiglia ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
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