Ryanair: torna ad attaccare, "Urso rispetti diritto Ue, ritiri decreto" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 set - 'Il Ministro Urso ieri ha affermato che l'Italia e' un "Paese sovrano - afferma il numero 1 della compagnia irlandese, Michael O'Leary -. Tuttavia, la prova della sovranita' di un Paese e' il rispetto degli accordi internazionali. Il Ministro Urso deve ora ritirare il decreto illegale sul controllo dei prezzi e confermare che l'Italia continuera' a rispettare il diritto dell'Ue, che garantisce a tutte le compagnie aeree, sia italiane che straniere, la liberta' di fissare i prezzi - senza interferenze politiche - per far crescere il traffico nazionale verso le isole di Sicilia e Sardegna". L'illegale ed illogico decreto del Ministro Urso sul controllo dei prezzi, se non ritirato - prosegue O'Leary - avra' l'effetto opposto, poiche' ridurra' la capacita' ed aumentera' ulteriormente le tariffe sulle rotte nazionali verso la Sicilia e la Sardegna. "Se il Ministro Urso e' seriamente intenzionato a far crescere il traffico ed a ridurre le tariffe per la Sicilia e la Sardegna - conclude O'Leary - allora dovrebbe eliminare l'addizionale municipale italiana, che penalizza ingiustamente i voli nazionali e che, se ritirata, produrra' un rilevante aumento della capacita' e tariffe aeree molto piu' basse sia per la Sicilia che per la Sardegna. Il Ministro Urso dovrebbe ora dimostrare che l'Italia rispetta il diritto internazionale e ritirare il suo decreto illegale ed inattuabile sul controllo dei prezzi".

