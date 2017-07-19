Ryanair: punta a mettere in vendita 10 mln di posti per estate
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Ryanair lancia una nuova offerta con oltre 10 milioni di posti per l'estate 2026 disponibili a forti sconti per chi prenota in anticipo.
La rete della compagnia aerea, spiega una nota, comprende oltre 235 destinazioni, incluse Corfu', Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Malaga, Malta, Palermo, Palma, Rodi, Santorini e Tenerife, oltre a entusiasmanti city break verso Atene, Barcellona, Berlino, Dubrovnik, Lisbona, Madrid, Milano, Pisa, Parigi, Valencia e Roma.
