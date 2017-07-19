Ryanair: Musk lancia sondaggio su X, 'dovrei comprare compagnia?' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - In occasione di una conferenza stampa a Milano, il ceo della compagnia aerea Eddie Wilson, ha ribadito quanto detto nei giorni scorso dal ceo O'Leary: 'Crediamo che i nostri clienti non vogliano pagare per avere il wifi a bordo. Cerchiamo quindi una soluzione che non ci costi nulla; saremo lieti di parlare con chiunque possa fornircela. Quindi le aziende satellitari dovranno trovare un modello che compensi questo costo, e ne saremmo lieti' se cio' accadesse.

