Ryanair: finestrino rotto da frammenti motore su volo da Grecia, paura per passeggero

Aereo rientrato a Salonicco dopo decollo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Molta paura a bordo di un volo Ryanair diretto da Salonicco allo scalo tedesco di Memmingem. Il volo, operato da Malta Air, ha visto subito dopo il decollo la rottura di un motore i cui frammenti hanno rotto un finestrino con il rischio che il passeggero seduto a ridosso dell'apertura potesse essere risucchiato all'esterno. Secondo quanto riportato anche dai media greci il passeggero sarebbe stato trattenuto al suo posto da chi gli era vicino. L'aereo e' riuscito comunque a rientrare all'aeroporto di Salonicco. Quattro i passeggeri trasportati in ospedale a scopo precauzionale.

vmg

(RADIOCOR) 10-07-26 13:18:11 (0298) 5 NNNN