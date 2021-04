Ryanair: 260 voli a settimana e 65 rotte per l'estate 2021 negli aeroporti Nordest

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 20 apr - Ryanair, ha annunciato oggi il piano operativo per l'estate 2021 sulla regione Veneto con 65 rotte in totale da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, 2 aeromobili che faranno base e Treviso e un investimento complessivo da 200 mln euro. Saranno 23 le nuove rotte da Treviso verso destinazioni come Cofu' Chania, Leopoli, Rodi, Oslo e Tel Aviv da Treviso, oltre a una nuova rotta da Verona a Corfu', attive a partire da giugno. Il piano operativo per l'estate 2021 sul Veneto prevedra' oltre 260 voli settimanali sui tre aeroporti e la creazione di 60 nuovi posti di lavoro diretti.

"L'offerta di Ryanair per l'estate 2021, distribuita tra gli aeroporti del Polo del Nord Est - spiega in una nota il direttore sviluppo aviation del gruppo Save, Camillo Bozzolo - presenta un programma particolarmente ricco sia in termini di destinazioni, che di capacita'. Con i voli sulle 65 destinazioni in Italia e in Europa, il piano contribuira' ad ampliare significativamente il bacino d'utenza dei tre scali veneti, con un mix di traffico che bilancera' i flussi in entrata turistici e d'affari con quelli in uscita dal nostro territorio'.

Com-col ric

(RADIOCOR) 20-04-21 15:35:43 (0446) 5 NNNN