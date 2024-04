Russia-Cina: Lavrov a Pechino 8 e 9 aprile per colloqui con Wang Yi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si rechera' lunedi' e martedi' in visita ufficiale in Cina, il principale partner diplomatico ed economico di Mosca. Durante la visita in programma l'8 e il 9 aprile, in base a quanto viene comunicato, Lavrov incontrera' il suo omologo cinese, Wang Yi. Ampio il ventaglio di argomenti alla base dell'incontro tra i due leader: dagli accordi di cooperazione tra i due Paesi fino agli scenari internazionali, tra i quali la crisi in Ucraina e la situazione nella regione asiatica del Pacifico.

