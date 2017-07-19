Russia: von der Leyen, ancora sanzioni a gruppi energia, banche, criptovalute, navi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 19 set - Von der Leyen ha indicato che l'obiettivo e' ridurre ulteriormente le entrate russe derivanti dai combustibili fossili, di qui la scelta di vietare le importazioni di gnl russo nei mercati europei. Peraltro la diversificazione delle forniture e l'investimento in fonti energetiche stanno dando i loro frutti. Poi e' stato appena abbassato il tetto massimo del prezzo del petrolio greggio a 47,6 dollari. Per rafforzare l'applicazione delle sanzioni, ora saranno sanzionate altre 118 navi della flotta ombra per cui in totale oltre 560 navi sono ora soggette a sanzioni Ue. Oltre al divieto totale di transazione per Rosneft e Gazpromneft e al congelamento dei beji di altre societa', la Ue perseguira' chi alimentala guerra della Russia acquistando petrolio in violazione delle sanzioni: von der Leyen ha specificato che saranno presi di mira raffinerie, operatori del settore petrolifero e aziende petrolchimiche in paesi terzi, inclusa la Cina. Segnalando che in tre anni, i ricavi petroliferi russi in Europa sono diminuiti del 90%.

Poi le 'scappatoie finanziarie' che la Russia utilizza per eludere le sanzioni: di qui il divieto di transazione ad altre banche in Russia e a quelle di paesi terzi. E la repressione delle elusioni: per la prima volta saranno colpite le piattaforme di criptovalute e proibite le transazioni in criptovalute. La Commissione sta elencando le banche straniere collegate ai sistemi di pagamento alternativi russi.

Terzo aspetto della nuova serie, le nuove restrizioni all'esportazione diretta di beni e tecnologie utilizzati sul campo di battaglia. C'e' un elenco di 45 aziende in Russia e in paesi terzi, che hanno fornito supporto diretto o indiretto al complesso militare-industriale russo.

Von der Leyen ha indicato che le sanzioni europee 'stanno colpendo gravemente l'economia russa: il tasso di interesse e' al 17%, l'inflazione e' costantemente elevata, l'accesso della Russia ai finanziamenti e alle entrate e' in costante calo'. In sostanza secondo von der Leyen 'l'economia bellica surriscaldata della Russia sta raggiungendo i suoi limiti, le sanzioni sono uno strumento efficace di pressione economica, continueremo a utilizzarle finche' la Russia non si siedera' al tavolo dei negoziati con l'Ucraina per una pace giusta e duratura'.

Ora la parola e' ai governi, che devono decidere all'unanimita'.

