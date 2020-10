Russia: Ue sanziona sei alti responsabili politici e tecnici per tentato assassinio Navalny

E un istituto ricerca statale distruzioni armi chimiche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 ott - Il Consiglio Ue ha imposto misure restrittive contro sei persone e un'entita' coinvolti nel tentato assassinio dell'oppositore russo Alexei Navalny mediante avvelenamento. Le sanzioni consistono in un divieto di viaggio verso la Ue e in un congelamento dei beni per le persone fisiche e un congelamento dei beni per l'ente. Inoltre, alle persone e alle entita' Ue e' vietato mettere fondi a disposizione di quelli elencati. Le persone sanzionate solo Andrei Yarin, capo della direzione della polizia nazionale presidenziale presso l'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa ; Sergei Kiriyenko, l primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa; Sergei Menyailo, rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano; Aleksandr Bortnikov, direttore del Servizio federale di sicurezza responsabile delle attivita' della principale agenzia per la sicurezza in Russi; Pavel Popov, vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa e in tale veste ha la responsabilita' generale delle attivita' di ricerca; Aleksei Krivoruchko, vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa che detiene la responsabilita' generale per gli armamenti. L'entita' sanzionata e' lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology, istituto di ricerca statale incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica.

