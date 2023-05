Russia: Tajani, su nuove sanzioni c'e' bisogno di tempo, tema non facile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 22 mag - Sull'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia 'ci vuole tempo, bisogna lavorare, non sono temi cosi' facili da risolvere". Lo ha detto il ministro Antonio Tajani al termine della riunione dei ministri degli esteri aggiungendo che la discussione di oggi e' servita a confrontarsi e a 'dare una valutazione politica, l'indirizzo e' sostenere l'Ucraina evitando che ci siano aggiramenti delle sanzioni'. Dal canto suo l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell ha detto che la questione e' ancora oggetto 'di studio' trattandosi di materia sulla quale la Ue non ha il potere di costringere paesi non Ue a rispettare decisioni legislative dell'Unione europea.

