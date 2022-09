Russia: Putin, grano ucraino finisce in Ue, parlero' con Erdogan per limitarlo

Rischio di "catastrofe umanitaria" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le esportazioni di grano dall'Ucraina sono andate principalmente ai Paesi europei e non ai Paesi poveri, il che rappresenta un rischio di "catastrofe umanitaria". "Quasi tutti i cereali esportati dall'Ucraina non vengono inviati nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi piu' poveri, ma nei Paesi dell'Unione europea", ha detto Putin in un forum economico a Vladivostok (estremo oriente russo). Tutto cio' "potrebbe portare a una catastrofe umanitaria senza precedenti. Forse dovremmo pensare a come limitare in questo modo l'esportazione di cereali e altri prodotti alimentari?", ha proseguito. "Mi consultero' con il presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan", ha aggiunto.

