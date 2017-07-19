Russia: Putin, crediamo in una vittoria contro l'Ucraina

Cosi' il presidente russo durante gli auguri per il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Il presidente russo, Vladimir Putin, durante il suo tradizionale discorso televisivo di Capodanno ha dichiarato di credere in una 'vittoria' della Russia contro l'Ucraina. Putin si e' rivolto ai soldati russi impegnati nella 'operazione militare speciale' in Ucraina, dicendo: 'Credo in voi e nella nostra vittoria' e assicurando che le sue truppe combattono 'per la loro patria, la verita' e la giustizia'. Intanto, l'esercito russo ha ribadito le sue accuse contro Kiev, sostenendo che l'Ucraina avrebbe attaccato con dei droni una delle residenze del presidente russo e pubblicando un video che mostrerebbe un velivolo abbattuto durante l'attacco. Video che Kiev definisce menzognero.

red-Mar

(RADIOCOR) 31-12-25 15:30:31 (0244) 5 NNNN