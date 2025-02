Russia: Mosca nomina Alexander Darchiev nuovo ambasciatore negli Usa

Un ulteriore segnale di distensione fra i due paesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - La Russia ha nominato un diplomatico di carriera Alexander Darchiev come suo nuovo ambasciatore negli Stati Uniti. La nomina rappresenta un segno del disgelo in atto fra i due paesi considerato che la Russia non aveva un ambasciatore negli Stati Uniti dall'ottobre scorso. Il ministero degli esteri russo ha affermato che Darchiev partira' per Washington "nel prossimo futuro". I due paesi hanno lavorato per ripristinare i legami diplomatici sulla scia del vertice Usa-Russia a Riad e hanno tenuto ieri un ulteriore incontro a questo fine a Istanbul.

