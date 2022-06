Russia: minaccia piu' diretta alla sicurezza, con Cina competizione sistemica -3

Relazioni strette con Australia, Giappone, Corea del Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Madrid, 29 giu - I capi di stato e di governo della Nato sottolineano non a casa l'importanza degli scambi avuti tra ieri e oggi dei leader dell'Alleanza con i 'colleghi' di Australia, Georgia, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda e Ucraina. Poi dichiarano di aver 'accolto con favore' gli impegni con i ministri degli Esteri di Giordania e Mauritania e con il ministro della difesa della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di una manovra politico-diplomatica complessa per aprire nuovi percorsi di cooperazione su scala globale. In realta' anche su questo piano c'e' una competizione sia con la Russia che con la Cina che si manifesta sia sul terreno politico sia sul terreno economico e finanziario (da parte della Cina in Asia e in Africa). L'approccio Nato a '360 gradi' indica, appunto, che la cooperazione per la sicurezza va da Ovest a Est come da Nord a Sud. 'La partecipazione dei nostri partner della regione Asia-Pacifico, insieme ad altri partner, ha dimostrato il valore della nostra cooperazione nell'affrontare le sfide di sicurezza condivise': un chiaro riferimento innanzitutto al Giappone.

Aps

(RADIOCOR) 29-06-22 16:21:38 (0481) 5 NNNN