Russia: Kallas, sara' inserita nella lista nera Paesi che riciclano denaro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 29 gen - I ministri degli esteri Ue, riuniti nella capitale belga, si apprestano a inserire la Russia nella lista nera dei Paesi che riciclano denaro. Lo ha indicato la responsabile della politica estera e di sicurezza Kaja Kallas. Dal canto suo il ministro Antonio Tajani ha indicato che i ministri dovrebbero raggiungere un accordo politico per inserire i pasdaran (guardiani della rivoluzione islamica iraniana) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Altri ministri hanno confermato questa linea: il ministro belga Maxime Prevot ha indicato che l'ccordo potrebbe gia' essere raggiunto oggi o 'presto'.

Aps

(RADIOCOR) 29-01-26 09:45:14 (0220) 5 NNNN