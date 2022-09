Russia: inflazione scende sotto 15% a agosto, prima volta da febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Dopo essere salita ai massimi da 20 anni ad aprile, l'inflazione in Russia e' scesa ad agosto sotto la soglia del 15% per la prima volta dall'inizio dell'intervento militare russo in Ucraina. Secondo i dati pubblicati dall'agenzia di statistica Rossat, ad agosto l'aumento dei prezzi si e' attestato al 14,30% su base annua, in calo rispetto all'incremento del 15,10% registrato a luglio. Nel mese i prezzi dei generi alimentari sono cresciuti del 15,8% su base annua trainati in particolare da prodotti di base come zucchero (+45%), cereali (+30%), pasta (+25%), burro (+24%), latte (+21,5%) o anche pane (+18,1%). Rispetto al mese di luglio, i prezzi nel complesso sono pero' leggermente diminuiti dello 0,5% e quelli dei generi alimentari dell'1,4%. Ad aprile l'inflazione aveva registrato un rialzo del 17,8% su base annua, il maggiore incremento dal 2002.

