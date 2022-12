Russia: Groenlandia sospende l'accordo in vigore sulla pesca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - La Groenlandia, territorio danese autonomo che non appartiene all'Unione europea, ha sospeso il suo accordo di pesca con la Russia per il 2023. Lo ha reso noto il ministero della Pesca.

Il ministero non cita la guerra in Ucraina come motivo della sospensione ma a ottobre il capo del governo locale Mute Egede aveva annunciato che la Groenlandia "seguira' le sanzioni Ue contro la Russia e le imprese russe".

"Le autorita' russe - si legge in una nota dello stesso ministero - sono state informate che a causa del declino degli stock di diverse specie, non e' possibile scambiare le quote per il 2023".

Dal 1992 questo accordo, rinnovabile annualmente, ha consentito principalmente agli operatori della Groenlandia di pescare il merluzzo russo nel Mare di Barents, mentre i pescatori russi hanno accesso all'ippoglosso nelle acque groenlandesi. Potrebbe essere riattivato nel 2024.

A fine novembre l'altro territorio autonomo danese, le Isole Faeroer, aveva deciso di prorogare l'accordo di pesca con la Russia nonostante le proteste di Copenaghen.

La Russia e' stata uno dei principali partner commerciali delle Isole Faeroer dalla disputa tra il territorio e l'Islanda nell'UE sulle quote di sgombro e aringa tra il 2010 e il 2014.

