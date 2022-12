Russia: fissato colloquio Putin-Xi Jinping domani in videoconferenza

Ad annunciarlo e' il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente cinese Xi Jinping si incontreranno domani in videoconferenza. E' quanto dichiara il Cremlino, in un contesto di accelerazione del riavvicinamento tra Mosca e Pechino dopo l'offensiva russa in Ucraina. 'Lo scambio di opinioni sui problemi regionali piu' gravi sara' molto importante, alcuni problemi sono piu' vicini a noi, la Russia, e altri sono piu' vicini alla Cina' ha spiegato ai giornalisti il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, per il quale 'i nostri leader affronteranno questi problemi nello spirito della nostra vera partnership strategica'. L'incontro avra' luogo 'nella prima parte della giornata' all'ora di Mosca. Sempre secondo Peskov, lo scambio riguardera' anche le 'relazioni bilaterali' e 'il forte aumento del volume degli scambi' tra le economie dei due Paesi.

