Russia: Fico a Metsola, spero tutti Partner d'accordo su nuovo pacchetto sanzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - "Sono stato contento di ospitare a Montecitorio la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, abbiamo lungamente discusso di quanto sta accadendo in Ucraina, della questione energetica, di Europa e dell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali. Sono tutti punti importanti che insieme stiamo affrontando. Ed e' molto importante che in questo momento l'Ue sia sempre piu' unita politicamente per attuare una politica estera sempre piu' comune". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'incontro con Metsola.

"A breve - ha aggiunto - verra' varato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione russa e spero che tutti i Paesi dell'Ue possano essere d'accordo. E spero altresi' che l'Europa possa parlare sempre con una voce sola, in modo da essere piu' forte in politica estera e attore principale per il raggiungimento di un cessate il fuoco e di un processo di pace".

Bof

(RADIOCOR) 05-05-22 12:32:22 (0385)EURO 5 NNNN