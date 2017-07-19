Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Russia: Cremlino, restiamo interessati a negoziati ma avanti con attacchi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - La Russia rimane "interessata" ai colloqui di pace con l'Ucraina, ma continuera' a condurre attacchi nel Paese finche' i suoi "obiettivi" non saranno raggiunti. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov. "Le forze armate russe stanno portando a termine la loro missione. Continuano a colpire obiettivi militari e paramilitari - ha detto Peskov -. Allo stesso tempo, la Russia rimane interessata a proseguire il processo negoziale, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso mezzi politici e diplomatici".

            Cop

            (RADIOCOR) 28-08-25 13:25:15 (0342) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.