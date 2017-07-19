Russia: Cremlino, restiamo interessati a negoziati ma avanti con attacchi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - La Russia rimane "interessata" ai colloqui di pace con l'Ucraina, ma continuera' a condurre attacchi nel Paese finche' i suoi "obiettivi" non saranno raggiunti. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov. "Le forze armate russe stanno portando a termine la loro missione. Continuano a colpire obiettivi militari e paramilitari - ha detto Peskov -. Allo stesso tempo, la Russia rimane interessata a proseguire il processo negoziale, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso mezzi politici e diplomatici".

Cop

(RADIOCOR) 28-08-25 13:25:15 (0342) 5 NNNN