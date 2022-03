Russia: Commissione Ue sospende cooperazione in ricerca e innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 4 mar - A seguito dell'invasione russa contro l'Ucraina e in solidarieta' con il popolo ucraino, la Commissione Ue ha deciso di sospendere la cooperazione con enti russi nel campo della ricerca, della scienza e dell'innovazione. La Commissione non concludera' nuovi contratti ne' nuovi accordi con organizzazioni russe nell'ambito del programma Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione sospende i pagamenti a entita' russe nell'ambito di contratti esistenti. Tutti i progetti in corso, a cui partecipano organizzazioni di ricerca russe, sono in fase di revisione, sia nell'ambito di Orizzonte Europa che di Orizzonte 2020, il precedente programma della Ue per la ricerca e l'innovazione.

Aps

(RADIOCOR) 04-03-22 12:10:13 (0256) 5 NNNN