Russia: Banca centrale alza tasso di riferimento di 0,5 al 5,5% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 giu - A provocare la crescita dell'inflazione, secondo quanto indicato dalla Banca centrale russa, e' 'un aumento della domanda piu' rapido della capacita' di allargare la produzione', di fronte al fatto che l'economia russa sta ripartendo. 'A breve termine questo e' anche influenzato dall'aumento dei prezzi delle materie prime a livello globale', aggiunge ancora l'istituto. La Banca centrale russa ha alzato i tassi per la prima volta a marzo scorso e oggi e' tornata ad agire al rialzo per la terza volta consecutivamente. Il rialzo di marzo 2021 e' stato il primo dal 2018. I prezzi al consumo in Russia hanno iniziato a salire in maniera significativa nel marzo 2020, dopo alcuni mesi in cui si mantenevano invece a un livello molto basso.

Tra le cause dell'aumento, il calo del rublo, l'andamento del petrolio e il rallentamento dell'economia mondiale a causa del Covid-19. A maggio 2021 l'inflazione e' salita del 6%, spinta dai prezzi dei prodotti alimentari - nonostante i tentativi del governo di tenerli sotto controllo - quando l'obiettivo della Banca centrale e' al 4%. La prossima riunione di politica monetaria dell'istituto e' in calendario per il 23 luglio.

