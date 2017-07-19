Russia: avverte l'Ue, 'uso beni russi congelati per l'Ucraina avra' conseguenze'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 dic - L'ambasciatore russo a Berlino, Serguei Netchaiev, ha avvertito che l'utilizzo dei beni sovrani russi congelati in Europa per finanziare l'Ucraina comporterebbe 'conseguenze considerevoli' per l'Unione europea. La dichiarazione arriva mentre il cancelliere tedesco e il primo ministro belga si preparano a discutere del tema.

In un comunicato inviato ai media francesi, Netchaiev ha affermato: 'Qualsiasi operazione con gli averi sovrani della Russia senza l'accordo della Russia sarebbe un furto. Ed e' chiaro che il furto di fondi dello Stato russo avra' conseguenze di ampia portata'.

