Russia: accordo con Nasa su voli incrociati per Iss esteso al 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - La Russia e la Nasa - l'agenzia spaziale degli Stati Uniti - hanno concordato di estendere i loro voli incrociati verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) fino al 2025. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale russa (Roscosmos). 'Al fine di preservare l'affidabilita' del funzionamento della Iss in generale' e di garantire la presenza di almeno un rappresentante di Roscosmos e della Nasa nei rispettivi segmenti della stazione, 'e' stato raggiunto un accordo con i partner americani nel 2023 per estendere i voli crossover fino al 2025', ha affermato l'agenzia russa in un comunicato stampa. A questo scopo, nel luglio e nel dicembre 2023, secondo la stessa fonte, sono stati firmati due addendum all'accordo tra Russia e Nasa sui voli per la Iss. La Russia ha annunciato nel luglio 2022 la sua intenzione di ritirarsi 'dopo il 2024' dalla Iss, dove si trovano permanentemente i suoi cosmonauti e nella quale svolge un ruolo chiave. La creazione di una nuova stazione orbitale russa viene quindi presentata come una priorita' da Roscosmos. Nel mese di ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il primo segmento di questa nuova stazione spaziale russa dovrebbe essere messo in orbita nel 2027, promettendo di continuare la conquista dello spazio nonostante le recenti battute d'arresto. Modello di cooperazione internazionale che riunisce Europa, Giappone, Stati Uniti e Russia, la Iss ha cominciato ad essere assemblata nel 1998. Il suo ritiro era previsto per il 2024, ma la Nasa stima che potrebbe funzionare fino al 2030.

