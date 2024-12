R&S: Eurostat, in 2023 spesi 381,4 mld in Ue, +57,9% in dieci anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Nel 2023, secondo i dati Eurostat, l'Unione europea ha speso 381,4 miliardi di euro in ricerca e sviluppo (R&S), ovvero il 6,7% in piu' rispetto all'anno precedente (357,4 miliardi) e il 57,9% in piu' rispetto al 2013 (241,5 miliardi). L'intensita' di R&S, definita come spesa in R&S in percentuale del Pil, e' rimasta stabile rispetto al 2022 (2,2%). Tra il 2013 e il 2023, l'intensita' di R&S nell'Ue e' aumentata di 0,1 punti percentuali. Nel dettaglio, l'intensita' negli ultimi dieci anni e' aumentata in 19 paesi dell'Unione europea, con gli incrementi maggiori registrati in Belgio (1 punto percentuale), Polonia (0,7 punti) e Grecia (0,7 punti).

