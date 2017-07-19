Rovagnati: lancia il progetto di formazione Scuola di Salumeria -2

Mercato salumi vale 6,2 mld, 60% da banco gastronomia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 mar - Il progetto si articolera' in vari appuntamenti che si susseguiranno nel corso dell'anno e coinvolgeranno vari player della Gdo. Il primo incontro del 2026 e' stato realizzato in collaborazione con Coop Lombardia lo scorso 28 gennaio nella sede Rovagnati di Biassono. Con quest'iniziativa, l'azienda intende contribuire concretamente allo sviluppo del segmento del fresco: un settore strategico che in Italia rappresenta il secondo comparto per importanza dopo la drogheria alimentare.

Il mercato dei salumi, infatti, nel nostro Paese raggiunge un valore complessivo di circa 6,2 miliardi di euro, di cui il 60% del fatturato e' generato dal banco gastronomia (3,7 miliardi). 'Con questo progetto di formazione condiviso ci impegniamo a sostenere la professionalita' degli operatori per garantire continuita' al comparto e consolidare il ruolo strategico della gastronomia nel fresco italiano. Avere al nostro fianco i clienti in questo percorso rafforza in noi la convinzione che la formazione e la cooperazione attiva siano due ingredienti fondamentali per il futuro della filiera', ha commentato in una nota Roberto Montorfano, Commercial director di Rovagnati.

