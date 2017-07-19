Romagna: scambi con Brics+ oltre 1,2 mld nel 2025, saldo commerciale negativo

Export -8,3%, import +10,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ott - L'interscambio commerciale tra la Romagna e i Paesi Brics+ ha superato 1,2 miliardi di euro nel 2025, pari al 10,4% degli scambi complessivi dell'area, con esportazioni per 504,4 milioni e importazioni per 721,2 milioni. Secondo i dati Istat - elaborati dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna -, "il saldo commerciale risulta negativo per 216,8 milioni". Rispetto al 2024, infatti, le esportazioni segnano -8,3%, mentre le importazioni +10,3%.

Tra i principali prodotti venduti all'estero figurano macchinari e apparecchiature, con il 22,5% dell'export verso l'area e un calo del 6,1%; seguono i prodotti delle altre industrie manifatturiere (+7,2%), e dall'abbigliamento, che registra invece una -43,7%. Crescono alimentari (+6,6%) e prodotti chimici (+4%). Sul fronte delle importazioni prevalgono ancora macchinari e apparecchiature, pari al 22,4% del totale e in aumento del 17,7%, seguiti da apparecchiature elettriche (+12,3%) e prodotti in metallo (+23,8%). In crescita anche l'import di abbigliamento (+12,5%) e alimentari (+20%).

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano il principale mercato di destinazione dell'export romagnolo verso i Brics+, con una quota del 23,7% e vendite in aumento del 23,1%, mentre dalla Cina arrivano l'81,3% delle importazioni, cresciute del 10,8%.

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(RADIOCOR) 03-10-26 18:30:40 (0389) 5 NNNN