Romagna: scambi con Brics+ oltre 1,2 mld nel 2025, saldo commerciale negativo -2

Trend continua in I semestre 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ott - Anche i primi sei mesi del 2026 mostrano una dinamica debole per l'export: le esportazioni verso i Brics+ sono scese del 2,8% a 227,5 milioni, mentre le importazioni sono aumentate del 7,1% a 391 milioni.A Forli'-Cesena l'interscambio con i Brics+ ha raggiunto nel 2025 i 720,8 milioni, pari al 10% del totale provinciale. Le esportazioni sono state pari a 307 milioni (-1,4%), mentre le importazioni sono salite dell'11,4% a 413,8 milioni. Qui la Cina arriva all'82,7% delle importazioni, mentre gli emirati sono il primo mercato per l'export.

Piu' marcata la frenata di Rimini, dove nel 2025 l'export verso i Brics+ e' sceso del 17,2% a 197,4 milioni, mentre le importazioni sono aumentate del 9% a 307,3 milioni.

L'interscambio complessivo e' stato di 504,7 milioni, l'11,2% del totale provinciale. In questo caso il principale mercato di sbocco e' la Russia, con il 36,4% dell'export verso l'area ma vendite in calo del 35,3%, mentre la Cina concentra il 79,5% delle importazioni. Nei primi sei mesi del 2026 l'export riminese e' diminuito del 12,4% a 85,2 milioni e le importazioni dell'1,1% a 154,5 milioni.

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(RADIOCOR) 03-10-26 18:32:02 (0396) 5 NNNN