Roma: Trenitalia, modifiche alla circolazione tra Tiburtina e Ostiense

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Nei fine settimana del 9-11 gennaio e 30 gennaio-1 febbraio la circolazione ferroviaria subira' modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attivita' necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto. Lo comunica Trenitalia.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale delle linee FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma - Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sara' regolare.

Com - Mas.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-01-26 10:01:20 (0162)PA,INF 5 NNNN