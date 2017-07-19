Dati
            Roma: Trenitalia, modifiche alla circolazione tra Tiburtina e Ostiense -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Prato-Napoli, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo - solo nelle giornate di sabato e domenica - subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdi'.

            I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

            Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilita') e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

            Com - Mas.

