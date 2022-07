Roma: ok a contratto Cis-governo per 200 scuole ecosostenibili

Finanziamento complessivo di 400 milioni, in due fasi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Oggi a Roma il sindaco del comune di Roma e e la ministra per il Sud Mara Carfagna hanno sottoscritto l'adesione al contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Roma, che coinvolge anche i ministeri dell'Economia, della Transizione ecologica e dell'Istruzione, oltre a Regione Lazio e Invitalia.

Concretamente, spiega una nota, il progetto consentira' di trasformare 212 edifici scolastici, tra nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie della Capitale in strutture ecosostenibili, efficienti e piu' vicine alle esigenze di giovani e famiglie. Il Contratto istituzionale di sviluppo prevede un primo finanziamento di 200 milioni di euro che interessera' 111 scuole, con investimenti da 11 a 13 milioni di euro circa per ogni municipio della Capitale. La seconda fase di investimenti, per oltre 190 milioni di euro, interessera' 101 scuole, grazie a 42 milioni di euro di fondi europei Pon Metro Plus e a ulteriori 150 milioni di euro che Roma Capitale acquisira' mediante l'accensione di un mutuo.

"Si completera' in questo modo la dotazione finanziaria complessiva del Cis del valore di circa 400 mln di euro", spiega la nota. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Cipess, sara' possibile avviare con Invitalia, entro fine 2022, le gare di progettazione (attraverso un accordo quadro) relativamente ai primi 200 milioni di interventi, con previsione di aprire i primi cantieri entro il 2024.

