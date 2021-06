Roma: Cingolani, sto lavorando su questione rifiuti, spero buone notizie a breve

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - Per la questione dei rifiuti a Roma "io spero di poter dare qualche buona notizia, ci stiamo lavorando in queste ore con il Comune, la Regione e il ministero dell'Interno. Roma come citta' di 3,5 milioni di abitanti ha bisogno di un piano di lungo termine. Penso che a breve possiamo dare buone notizie Ci sto lavorando, non posso aggiungere altro, potrebbe essere controproducente". Cosi' il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani intervistato a '24 Mattino-Le interviste' su Radio24.

