Roma Capitale: via libera al rilancio delle librerie indipendenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Si rafforzano le librerie indipendenti e il loro ruolo di presi'di culturali.

E' arrivato il via libera della giunta capitolina che introduce una nuova disciplina per le occupazioni di suolo pubblico delle librerie indipendenti di Roma. Il provvedimento, che dovra' ora passare all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, punta a consolidare il ruolo delle librerie come presi'di di cultura e luoghi identitari dei quartieri, prevedendo nuove possibilita' di utilizzo dello spazio pubblico e misure dedicate alla sostenibilita' economica delle attivita'. Il testo introduce una disciplina rivolta alle librerie indipendenti attive da almeno due anni, con non piu' di quattro punti vendita sul territorio capitolino e con una prevalenza del fatturato derivante dalla vendita di libri.

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