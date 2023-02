Roma Capitale: scuola, approvati nuovi criteri punteggio per accesso a nidi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - Approvata dalla giunta capitolina la delibera che stabilisce i nuovi criteri e relativi punteggi per l'accesso ai nidi comunali.

Tra le novita' si riduce il divario di punteggio fra le famiglie con entrambi i genitori lavoratori e quelle in cui a lavorare e' solo uno dei due e un punteggio specifico viene riconosciuto anche alle famiglie con genitori impegnati in percorsi di studio. Va poi segnalato anche che, dal prossimo bando, in uscita tra pochi giorni, le famiglie avranno la possibilita' di presentare la domanda in un Municipio anche diverso da quello di residenza o domicilio, scegliendo fino a 6 servizi. Le famiglie potranno inoltre effettuare una settima opzione di scelta, indicando un servizio educativo presente in altro Municipio. Si prevede inoltre la possibilita' di presentare la domanda di iscrizione, oltre che per i residenti, anche per i domiciliati nel territorio di Roma Capitale o con residenza fittizia, privi di codice fiscale o meritevoli di tutela cosi' come individuati nella Direttiva 1/2022 del sindaco.

