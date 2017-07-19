Roma Capitale: riqualificazione in programma su Portico d'Ottavia e via Veneto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - 'Andiamo avanti con il programma di riqualificazioni avviato dall'Amministrazione, con interventi che riguardano alcuni degli assi e dei luoghi piu' rappresentativi della citta' - dichiara l'assessora ai Lavori Pubblici della Regione Lazio Ornella Segnalini - Su Portico d'Ottavia e via Veneto stiamo portando avanti un lavoro attento, che coniuga tutela del contesto storico, qualita' dello spazio pubblico e miglioramento dell'accessibilita'. Le date di avvio dei lavori saranno condivise con commercianti e residenti, in continuita' con il percorso di informazione e ascolto gia' avviato'.

