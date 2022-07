Roma capitale, rigenerazione urbana, ok giunta linee guida "Laboratorio Roma050"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Coadiuvare l'Amministrazione nella costruzione di un grande piano di rigenerazione urbana coerente con i bisogni dei cittadini e all'insegna della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, affiancando le azioni gia' avviate - tramite protocolli di intesa e collaborazione - con il coinvolgimento delle Universita' di Roma e degli Ordini Professionali. E' con questo obiettivo che la Giunta di Roma Capitale ha approvato, oggi, le linee guida per la costituzione del "Laboratorio Roma050 - il Futuro della Metropoli Mondo", grazie alla proposta dell'architetto Stefano Boeri. Nel provvedimento sono contenute le linee di indirizzo per la costituzione del Laboratorio, che intende coadiuvare l'Amministrazione nella messa a sistema delle indicazioni presenti nei diversi protocolli urbani che la citta' di Roma sta adottando, tra cui il Piano di Azione per le Energie sostenibili e per il Clima.

