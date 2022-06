Roma Capitale: rigenerazione urbana e case popolari, ok giunta a 3 progetti da 55 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - Nel dettaglio, il progetto relativo a Tor Bella Monaca si estende su un'area di circa 5,4 ettari e prevede la riqualificazione di 416 alloggi, la costruzione di 20 unita' abitative e la realizzazione di oltre 4.600 mq di spazi pubblici, inclusa una nuova pista ciclabile. Il finanziamento complessivo e' di 29 milioni di euro (14 milioni attraverso un co-finanziamento di Roma Capitale).

Per realizzare l'edificio in via di Cardinal Capranica verra' demolito l'ex Istituto Scolastico Don Calabria e costruito un nuovo organismo residenziale con corte verde pubblica, un parcheggio, spazi a servizio della collettivita' e 70 alloggi da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica (finanziamento complessivo 15 milioni di euro: 14 milioni dai fondi PINQuA e 1 milione dal Ministero dell'Interno).

L'intervento denominato "Porto Fluviale Rec House" riguarda invece un'area di circa 3,2 ettari e prevede il recupero in forma partecipata della caserma dismessa e vincolata dal Ministero della Cultura come bene di interesse storico-artistico. L'edificio sara' restaurato nel rispetto dei piu' elevati standard di efficientamento energetico e, in parte, trasformato in alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Su strada saranno previsti spazi di formazione informatici per la didattica a distanza, uno sportello antiviolenza e sale per le associazioni di quartiere (finanziamento 11 milioni di euro).

Dca

